Le “Forze del cielo” nella pittura

Il 28 marzo del 2023 l’Aeronautica Militare festeggerà il centenario della propria fondazione e sarà un evento dato che si tratta di una delle primissime forze aeree indipendenti al mondo. Un appuntamento importante, quindi, che verrà celebrato anche dal mondo dell’arte attraverso la corrente che, superando se stessa e evolvendo nei suoi punti di vista, meglio rappresenta l’universo aereo: il Futurismo. Si intitola, non a caso, “Forze del cielo” la mostra inaugurata il 20 ottobre presso la Futurism&Co di Roma, in via Mario De’ Fiori 68 (06.6797382), curata da Luciano Fabale.

Un’esposizione «dove emerge la sensibilità futurista trasformata, sviluppata e raffinata nel nuovo brivido della vita moderna, portata nella pittura con quegli elementi della realtà che fino ad allora erano stati considerati plasticamente inesistenti e invisibili», spiega Fabale. È così che nuove forme dinamiche rappresentano per i pittori futuristi lo scenario adatto a nuove creazioni attraverso dimensioni diverse. Per Balla, per esempio, il cielo, lo spazio, il cosmo diventano un tutt’uno con gli altri elementi con cui interagiscono. E c’è di più, il cielo stesso con le sue linee e i suoi rumori si fa forma dinamica.

Ecco, allora, “Orbite celesti”, “Mercurio passa davanti al sole”, per esempio, contrapposte alle aerovisioni di Prampolini, alle aeropitture di Crali, alle composizioni cosmiche e spaziali di Fillia, Ciacelli, Ambrosi, Dottori, Oriani ed altri, tra cui la figlia Elica Balla, che amava firmarsi “Ballelica”. Tutto ciò fa emergere quanto fosse avanzato e moderno il livello di percezione visiva e comprensione del mondo raggiunto da Balla. Un percorso unico nella storia della pittura e della cultura italiana. A corredo della mostra il catalogo a cura di Futur-ism Associazione Culturale. Nel volume: Introduzione del Generale Alberto Rosso; Balla e Ballelica: la luce umana nell’incanto dei cieli misteriosi della dottoressa Elena Gigli; nell’Aeropittura il futuro del Futurismo del professor Maurizio Scudiero.