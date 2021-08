Le fioriere frenano l’ambulanza: ancora polemiche a Borgo Dora

Un signore si sente male in casa, ma vive nell’area pedonale e così i soccorsi devono arrivare a piedi, perché l’ambulanza è “bloccata” dagli archetti porta-biciclette. E’ successo a Borgo Dora e l’episodio ha sollevato nuove polemiche sull’area pedonale del Balon, che fin dalla sua istituzione ha diviso il quartiere, con comitati contro lo stop alle auto come “Borgo Dora – La voce di tutti”, e chi invece, come “Borgo Dora Camminabile”, è stato tra i promotori della pedonalizzazione.

«E’ un anno che denunciamo questa situazione – afferma Daniela Rodia del comitato “La voce di tutti” – ed è scandaloso vedere i sanitari scendere a piedi perché l’ambulanza non poteva passare». L’episodio si è verificato in via Borgo Dora, strada ora pedonalizzata, l’ambulanza della Croce verde è rimasta all’angolo con corso Giulio Cesare e i soccorritori sono scesi a piedi con la barella fin sotto casa del signore.

Luca Deri, presidente della circoscrizione Sette, getta acqua sul fuoco: «Sono polemiche sterili. In caso di emergenza – afferma – i soccorsi possono passare in via Mameli, oppure fermarsi in via San Simone e proseguire a piedi nel pedonale». Per quanto? «Non più di venti metri», assicura il presidente, che poi aggiunge: «A marzo i vigili del fuoco hanno fatto un sopralluogo di notte per verificare eventuali problemi e non hanno rilevato criticità. Tra l’altro in corso Giulio Cesare c’è un’intera corsia riservata ai mezzi di soccorso».

A febbraio, un locale di via Borgo Dora era andato a fuoco e a rimanere bloccati erano stati i pompieri. Era una domenica e c’era il Gran Balon. Anche in quell’occasione, le polemiche non erano mancate.