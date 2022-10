Le fiammelle del disagio

Se prima il fuoco covava sotto la cenere, ora le prime fiamme di disagio sociale si susseguono in un crescendo inquietante. Lo si coglie ogni giorno in strada, nelle piazze, nei cortili delle case popolari, davanti alle fabbriche e alle cooperative dove la cassa integrazione pare ormai scontata e la mobilità pure. La gente brucia le bollette e improvvisa falò in cui si consumano avvisi di pagamenti impossibili da onorare, le prime serrande si abbassano a certificare la resa di chi non può più affrontare i sacrifici imposti dalla speculazione selvaggia sull’energia e sulle materie prime, i cantieri si fermano e dietro i ponteggi si moltiplicano i piccoli drammi di chi aveva accettato anche lavori pesanti e spesso poco remunerativi. E che ora è sospeso nel limbo di quel 110 per cento che sta facendo più danni che benefici. Sembra un bollettino di guerra la nostra cronaca giornaliera. E in parte lo è. Lo ha detto il presidente degli industriali Bonomi, invocando un’iniezione di almeno 50 miliardi per salvare dal default le aziende e dare sollievo alle famiglie, lo ha ribadito ancora ieri il sindaco Lo Russo parlando alla cerimonia per i 160 anni della Corte dei Conti ma rivolgendosi, soprattutto al Presidente Mattarella. «Oggi è necessario un senso di responsabilità condiviso di tutto il sistema pubblico, avendo chiaro che lo scopo comune è il progresso, lo sviluppo e la tenuta sociale. Ma è urgente fornire risposte alle grandi questioni che scuotono il nostro Paese, soprattutto nelle nostre aree urbane: diseguaglianza sociale, disagio, povertà crescente di ampi strati della popolazione richiedono misure vigorose e determinate». Per evitare che le fiamme del disagio di oggi accendano roghi difficili da spegnere. L’invito è al fare. Con il beneplacito dell’Europa o con le nostre forze. Ma subito. E non domani.

