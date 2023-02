Le “Femmes fatales” di Violante Placido

Yoko Ono «perché ha fatto parte della mia infanzia, e mi ha sempre affascinato». Françoise Hardy «perché stavo girando un film a Parigi è lì che l’ho scoperta». Nico «perché quando avevo 22 anni avevo un ragazzo musicista e con lui parlavo spesso di Nico». Marianne Faithfull «perché è simbolo dell’epoca che creò il rock, è una sopravvissuta, una fenice che continuamente è risorta dalle sue stesse ceneri». Patty Pravo perché «è un mito assoluto e ringrazio che in Italia abbiamo un’artista come lei». Tutti i perché delle cinque donne scelte da Violante Placido per il suo “Femmes fatales”, lo spettacolo che proprio domani al Teatro Garybaldi di Settimo inaugurerà la stagione 2023 “Amami ancora”. E a proposito dei tanti perché, Violante spiega anche il perché del titolo: «Perché Mauro Ermanno Giovanardi mi aveva invitata come ospite a uno dei suoi tanti concerti e mi aveva suggerito di cantare “Femmes fatales” (uno dei brani che Nico cantò per i Velvet Underground, ndr.)». Nella doppia veste di cantante e attrice, l’artista, accompagnata da una band composta da Dario Ciffo (chitarra e basso), Piero Monterisi (batteria) e Sebastiano Forte (chitarra), confeziona uno spettacolo tra recitazione e musica per far conoscere al pubblico donne fatali sì, ma soprattutto donne capaci di trasformare gli ostacoli in motore creativo, di lasciare un segno, e di essere sempre coraggiosamente se stesse, nonostante le etichette. Yoko Ono, Françoise Hardy, Nico, Marianne Faithfull, Patty Pravo: donne emancipate in un’epoca, quella tra gli anni Sessanta e Settanta, dove, dice Violante, «la donna doveva conquistarsi questa emancipazione». Da fata Turchina di Pinocchio nella miniserie televisiva su Rai Uno diretta da Alberto Sironi alla Moana Pozzi nella miniserie Tv di Sky Cinema diretta da Alfredo Peyretti, ora la figlia di Michele Placido e Simonetta Stefanelli (la moglie di Al Pacino nel film “Il Padrino“) diventa una femme fatale e dà prova del suo talento versatile che la vede cantante di successo. Nel luglio scorso è uscito il suo nuovo singolo “Tu stai bene con me”, un brano che segna il ritorno dell’artista sulle scene musicali dopo l’album “Sheep – Wolf”. Il brano è accompagnato da un video, diretto dal marito Massimiliano D’Epiro, ispirato al capolavoro di Marco Ferreri “La Donna Scimmia”.