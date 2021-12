Le famiglie dei disabili ora diffidano il sindaco: «Noi viviamo l’inferno»

La misura è colma. Dopo gli ennesimi disservizi ai danni dai loro figli, i genitori dei bambini disabili che usufruiscono del servizio di trasporto gestito del Comune hanno inviato una lettera di diffida al sindaco Stefano Lo Russo. Nel mirino anche la neo eletta assessore all’Istruzione Carlotta Salerno. «Gli alunni torinesi con disabilità e le loro famiglie continuano ogni giorno a dover fronteggiare un vero e proprio inferno, legato al sistema del trasporto scolastico sempre più inefficiente e quel che è peggio causa di rischi inaccettabili per i suoi utenti più fragili» si legge nel testo della diffida, inviata dalla Cpd Consulta per le persone in difficoltà e dal Comitato per la garanzia del trasporto scolastico disabili Torino, tramite il Dipartimento Legale di Cpd, presieduto dall’avvocato Andrea Catizone.

