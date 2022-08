«Le è caduta una monetina». Presi tre truffatori di anziani

Sono truffe particolarmente odiose, perché mettono a rischio la salute e i risparmi dei nostri anziani. Nell’ultimo periodo, sono tanti i nonnini che hanno segnalato di essere stati derubati da individui in apparenza premurosi con quello che è stato chiamato «il trucco della monetina». Funziona così: il malvivente distrae il vecchietto per strada, indicando una moneta caduta a terra e dicendogli: «Scusi, ha perso qualcosa, l’aiuto a raccoglierla».

Mentre la vittima si china per prendere la moneta – sistemata apposta, in precedenza, a terra, dal malvivente – il ladro gli sfila il portafoglio. Mentre uno o più complici controllano. Dopo, i criminali vanno a prelevare usando il bancomat o la carta di credito del malcapitato e gli svuotano il conto, per quanto possibile. Due sere fa i carabinieri della compagnia Oltre Dora, coordinati dalla pm Giulia Marchetti, hanno fermato tre membri di una banda – tutti peruviani – che da tempo era sospettata per mettere in atto l’odiosa pratica.

I tre ladri non si aspettavano di essere seguiti. Stavano tornando dall’ultima “trasferta”, a Biella, e sono stati bloccati dai militari subito dopo l’ultimo casello dell’autostrada Torino Milano, quando erano già verso corso Giulio Cesare. Stavano rientrando a casa, nella nostra città, dove risiedono. A Biella avevano messo in atto due colpi, quasi identici, a danno di due vittime anziane. Avevano usato la tecnica della monetina ed erano riusciti a rubare, in entrambi i casi, anche le carte di credito dei nonnini, che avevano subito usato per prelevare.

I ladri non sapevano che i carabinieri fossero sulle loro tracce, visto che da tempo, nella nostra città e regione, molti pensionati soli sono stati derubati con questa tecnica. I militari li hanno monitorati a distanza e, non appena i ladri hanno rimesso piede a Torino, dopo gli ultimi due colpi, per loro sono scattate le manette. La pm Marchetti contesta loro i reati di furto e di utilizzo indebito di carte di credito. E sono due gli episodi di reato. Ma è probabile che, con l’evolversi dell’inchiesta, e dopo le dovute verifiche, i casi contestati ai fermati aumentino.

La memoria torna allo scorso gennaio, quando i carabinieri di Susa avevano scoperto una banda che agiva proprio con la truffa delle monetine nei parcheggi dei supermercati. Gli individui poi fermati facevano cadere le monete e derubavano la vittima portandole via gli acquisti. Alcuni di loro erano peruviani. Ora gli inquirenti incroceranno i dati per capire se si tratti dei ladri torinesi in trasferta a Biella o se facciano parte della stessa banda.