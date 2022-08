Le curve di Elodie per Iannone… Ecco la strana coppia dell’estate

Le voci si accavallano da almeno un paio di settimane e loro le cavalcano, invece di spegnerle. Tra Elodie e Andrea Iannone è nato l’amore? Noi usiamo ancora il punto interrogativo anche se ci sono diversi indizi che come minimo ci sia un certo interesse. Perché i due prima sono stati fotografati insieme a cena in Sardegna e poteva anche essere un caso. Poi però erano anche in Puglia alla festa per i 31 anni di Diletta Leotta, che ormai è diventata l’amica del cuore per la cantante romana, e lì le antenne del gossip hanno cominciato a drizzarsi.

Infine sono stati di nuovo immortalati da “Chi” sulle spiagge della Costa Smeralda dove sono tornati. Ma in mezzo hanno messo anche un weekend a Lugano, dove da anni l’ex pilota del Motomondiale (che finirà la sua squalifica a dicembre 2023 e sogna di tornare in pista) ha spostato la sua residenza quando ancora frequentava Belen Rodriguez.

In barca a Porto Cervo mentre chiacchierano e mangiano un gelato, oppure ancora in spiaggia mentre chiacchierano, ma nessuna immagine di baci e abbracci. Ovviamente c’è chi giura di averli visti avvinghiati e non coltiva dubbi, ma altrettanto ovviamente loro da tempo sanno come funzionano questi meccanismi e quindi fanno molta attenzione a nascondere quello che eventualmente c’è da nascondere. Ecco perché sui social sono apparsi insieme solo in uno scatto di gruppo con la comitiva di amici e nulla di più.

A farli conoscere potrebbe essere stato Attilio Cusani, regista che ha curati gli ultimi video di Elodie ma è anche amico di Iannone. Secondo “Chi” «tra loro sarebbe scattato qualcosa. Prima una semplice empatia, poi una curiosità di quelle che diventano un pensiero fisso e infine attrazione senza ritorno». Almeno fino a prova contraria, però solo congetture.

Però resta l’impressione che a Iannone piacciano le sfide complicate. Quando si è messo con Belen lei aveva lasciato da poco Stefano De Martino per la prima volta e infatti poi lo ha scaricato per rimettersi con il marito. Con Giulia De Lellis è arrivato dopo Andrea Damante, ma l’influencer ha pensato bene di chiudere tutto per ricominciare con il suo ex. E ora c’è Elodie che ha chiuso da poco con Marracash e ha dichiarato che quello sarà comunque il grande amore della sia vita. Non il miglior modo per invogliare un pretendente.