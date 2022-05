Le confessioni di Charlotte: «Un trauma la morte di papà»

Sarà che nella linea di successione al trono del Principato è “solo” sesta e non ha nemmeno un titolo nobiliare ad accompagnare il suo cognome. Ma proprio per questo Charlotte Casiraghi ha scelto di fare vita riservata, lontana da Monaco per scelta e per godersi i figli dedicandosi alle sue passioni. Come la letteratura e la musica.

Per questo ha fatto un’eccezione confessando le sue sensazioni e i suoi ricordi alla rivista francese di musica, attualità e spettacolo “Les Inrockuptibles”. Tutto è partito 32 anni fa, quando in un traico incidente nel mare davanti a casa sua il padre, Stefano Casiraghi, è morto durante una gara del Mondiale di motonautica. E da lì la vita anche per lei, che aveva solo 4 anni, è cambiata. Mamma Carolina ha preso i figli portandoli lontani da Montecarlo per un po’ di tempo, meditando sul suo dolore. E lei, pur bambina, ha cominciato a riflettere profondamente. «Sono stata attraversata da emozioni molto violente. Quando sei di fronte a una morte brutale durante l’infanzia, nulla è scontato. Mi chiedevo: “Perché sono in questo corpo? Perché esisto?”». Così ha cominciato ad appassionarsi alla letteratura: «La strada per superare la perdita è stata lunga, i libri mi hanno aiutata. Per ogni bambino che perde un genitore molto giovane, in un momento in cui il ricordo non è ancora solido, resta un grande calvario da affrontare e non va banalizzato».

Ne aveva già parlato tre anni fa, ospite a Rai 3 con il filosofo Robert Maggiori. Insieme a lui aveva scritto il libro “Arcipelago delle Passioni” e ancora una volta aveva reso omaggio al padre che si era goduta così poco: «È una presenza costante nella mia vita. La perdita ci spinge ad attingere al nostro coraggio per superare la paura della perdita stessa. Forse è mio padre che me lo ha dato, lui era una persona molto coraggiosa».

Oggi vive a Barbizon, isolata rispetto ai clamori di corte con il marito Dimitri Rassam e i due figli Raphael (avuto dall’attore Gad Elmaleh) e Balthazar, nato dal rapporto con l’attuale compagno.