Le ciclabili si tirano a lucido: lavori per Bertolla e Villaretto

Il 2023 potrebbe essere l’anno buono per regalare due nuove piste ciclabili a Bertolla e Villaretto. È l’esito del sopralluogo effettuato dalla Circoscrizione 6 per risolvere la problematica del tracciato monco a cavallo tra il Comune di San Mauro e il ponte Amedeo VIII. Sì, perché all’altezza dei giardinetti di via Monte Tabor il percorso per gli amanti delle due ruote si interrompe bruscamente. Salvo poi riprendere poco più in là lungo una stradina sterrata, di proprietà privata e senza alcuna presenza di segnaletica orizzontale. Dove il rischio di farsi male, cadendo accidentalmente, è anche molto alto.

«Stiamo lavorando con Iren per risolvere tutti questi problemi – ha spiegato la coordinatrice all’Ambiente della 6, Giulia Zaccaro -. Con i primi fondi in arrivo (Pnrr, Regione o altro) faremo partire i lavori». Dal 1995, infatti, Bertolla aspetta la conclusione del collegamento ciclabile che – per un motivo o per un altro – non si è mai concretizzato. Il tracciato esistente non verrà prolungato tra le piccole vie del borgo (inadeguate a ospitare un intervento del genere) ma troverà casa su un terreno di Iren, venendo adeguatamente illuminato e segnalato. Cosa che al momento è pura utopia.

Un intervento che interesserà, da zero, anche il quartiere Villaretto dove da tempo si parla dell’avvento di una pista ciclabile che colleghi l’estrema periferia nord con strada Cuorgné. «Abbiamo messo le basi per due importanti cantieri – ha concluso il coordinatore alla Viabilità della 6, Enrico Scagliotti -, che i cittadini richiedevano da molto tempo. E che porteranno benefici anche sul fronte della sicurezza stradale».