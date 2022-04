Le chicane e i rallentatori ottici contro alte velocità e incidenti

Troppi incidenti in piazza Rivoli e corso Francia, l’ultimo proprio la scorsa settimana ha visto coinvolti un’auto e un ciclista. Così Comune di Torino e Circoscrizione 4, a seguito di alcune interlocuzioni, hanno deciso di correre ai ripari presentando un piano di lavori che prevede la realizzazione di attraversamenti ciclo-pedonali rialzati su tutte le carreggiate principali dei viali che portano in piazza Rivoli. Oltre alla creazione di restringimenti della carreggiata con new jersey bianchi e rossi e bande ottiche in uscita dalla piazza, per far sì che i veicoli siano obbligati a ridurre la velocità in corrispondenza dei passaggi pedonali.

Sul lato di corso Trapani, infine, potrebbe essere spostato l’attraversamento pedonale, in modo da garantire una maggiore visibilità ai passanti. Circa 100mila euro la spesa prevista per i passaggi pedonali rialzati sulle corsie centrali, mentre il costo per la segnaletica orizzontale e per il posizionamento dei new jersey per i restringimenti toccherà i 20mila euro. Un’ulteriore spesa di 25mila euro verrà dedicata alla modifica dell’attraversamento ciclopedonale di corso Trapani. «E’ sicuramente una zona critica – spiega il coordinatore alla Viabilità della 4, Marcello Badiali -, e questi interventi mirano a risolvere proprio i problemi legati ai troppi incidenti». Cinque nel 2020, quattro nel 2021 solo i più gravi, secondo i numeri di Palazzo Civico. E sul progetto non mancano anche le considerazioni. «Si potrebbero valutare anche i cuscini berlinesi» replica il capogruppo della Lega, Carlo Morando. «I restringimenti rischiano di creare code, in stile piazza Baldissera» accusa Walter Caputo di Fi. Richiesta di installazioni luminose – per far rallentare le auto – la proposta del consigliere di Fdi, Luca Maggia.