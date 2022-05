Le chiare e fresche acque della ruggente brunetta in costume

L’anticiclone Hannibal è arrivato. Fa caldo, molto caldo. Cosa c’è di meglio, dunque, di un bel tuffo al mare o in piscina, anche se siamo solo a maggio e l’estate, tecnicamente, è (ancora) lontana? Fate come la ruggente e sexy brunetta immortalata in questa foto dai toni hot: un bel costume e via, forme sensuali al vento, a godersi le chiare e fresche acque…