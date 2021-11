Le campane suonano di notte: seno al vento per protestare [VIDEO]

Essere svegliati ogni mezz’ora tutte le notti potrebbe mandare quasi tutti fuori di testa. A Fiano invece c’è anche chi è andato fuori di… seno.

La popolare trasmissione “Striscia la Notizia” l’altra sera ha messo in onda un servizio del proprio inviato “Capitan Ventosa” da Fiano. A far scomodare il Tg satirico di Canale 5 è stata una polemica che in paese va avanti ormai da qualche tempo e che vede al centro del mirino le campane della parrocchia di San Desiderio Martire, in via Borla, e l’abitudine di don Andrea di farle suonare ogni mezz’ora e addirittura due volte ogni ora. Anche in piena notte, senza alcuna pausa. La chiesa però non sorge in un isolato prato di campagna, me nel centro del paese. E non tutti i “vicini di casa” sembrano apprezzare di essere svegliati ogni mezz’ora dal suono delle campane che entra dalle loro finestre. E così proprio una di quelle finestre è diventata l’improvvisato palcoscenico per la plateale protesta di una delle residenti, che «per un paio di volte» come lei stessa ha detto a Capitan Ventosa, si è sollevata la maglietta esponendo il seno nudo verso la parrocchia e l’odiato campanile.

Anche perché don Andrea, a quanto pare, non sembra intenzionato ad ascoltare le proteste dei residenti: «Ci abbiamo provato in tutte le maniere ma niente». E così al parroco ha suonato anche Capitan Ventosa: anche don Andrea si è affacciato alla sua finestra, per fortuna lui non si è spogliato ma non ha neanche aperto bocca. Si è limitato ad ascoltare le domande dell’inviato, a guardare le telecamere scuotendo la testa e poi è tornato in casa, senza rispondere. «Un silenzio assordante – ha ironizzato Capitan Ventosa – ma comunque non così tanto come le campane». Che, a quanto pare, continueranno i propri concerti notturni ancora a lungo. Per la gioia di qualche voyeur che potrebbe decidere di appostarsi sotto le finestre vicine, in attesa di una nuova protesta.

