Le botteghe rinascono grazie all’arte: i giovani rialzano le serrande del borgo

Sette negozi di Barriera che avevano chiuso i battenti si trasformano in atelier e laboratori artistici. Il tutto grazie a CasaBottega, progetto di trasformazione urbana partito due anni fa, finanziato da Compagnia di San Paolo e realizzato da Comune, circoscrizione Sei e altri enti. In pratica, sette gruppi di giovani creativi hanno ristrutturato – grazie a un contributo di 5mila euro ciascuno – altrettanti negozi del quartiere che avevano abbassato le serrande in passato. Con ottimi risultati, perché nonostante il Covid si sono tenuti 78 appuntamenti con 342 persone coinvolte tra residenti, associazioni e frequentatori. «Una sfida vinta che ci proietta nel futuro, dandoci nuove possibilità di utilizzare spazi e valorizzare l’arte, ha sottolineato l’assessore Marco Giusta. Queste le botteghe coinvolte: “Vernice Fresca in Barriera” in via Santhià, “Enchiridion Pocket House” in piazza Crispi, “Casa Tonale” in via Sesia, “Ventunesimo” in via Feletto, “La scimmia in tasca” e “Stasis” in via Montanaro ed “Erboristeria Atlas” in via Leinì. Qui sono nati laboratori, spettacoli, concerti, residenze artistiche e molto altro. «CasaBottega affonda le radici nella storia di Barriera, quella delle serrande di vicinato, delle case di ringhiera e dei mestieri. Un progetto nato in un momento difficile, andato a buon fine», così Carlotta Salerno, presidente della Sei. Matteo Bagnasco di Compagnia di San Paolo ha invece spiegato che Fondazione si è proposta «per rispondere ai bisogni emergenti come una migliore convivenza e coesione sociale. Il 17 giugno, la grande festa con le nuove serrande ridipinte dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti.