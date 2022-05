Le azalee Airc e le rose per il Sant’Anna: i doni solidali per la festa della mamma

Domenica 8 maggio è la Festa della Mamma: un bel mazzo di fiori sono il regalo più classico, che si può declinare in ottica solidale. L’azalea della ricerca della Fondazione Airc torna a colorare tantissime piazze in tutta Italia (a Torino sono una ventina, comprese piazza Castello e San Carlo) per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne. Dal 1985, anno della prima edizione, l’azalea della ricerca è un momento di grande partecipazione collettiva e il suo successo è dovuto alla generosità dei cittadini italiani e alla disponibilità degli oltre 20mila volontari. Insieme alla pianta, verrà consegnata una guida con informazioni su prevenzione, cura dei tumori e alcune salutari ricette. Per trovare la piazza più comoda, basta andare sul sito lafestadellamamma.it.

Un vasetto di rose a sostegno del reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Sant’Anna di Torino è invece la proposta della Fondazione Crescere Insieme, in collaborazione con Codè-Crai: un centinaio di volontari le distribuiscono nelle principali piazze di Torino. Idee regalo speciali e solidali per la Festa della Mamma (accessori per la casa, gioielli, bijoux e capi d’abbigliamento) si trovano anche nello store allestito dall’Adisco Piemonte in via Lagrange. La campagna di raccolta fondi è dedicata al Regina Margherita e al personale sanitario a supporto dei bambini oncologici ucraini ricoverati nell’ospedale infantile. Un’idea originale per festeggiare in famiglia è la pedalata “Bimbimbici a Grugliasco”, organizzata nel pomeriggio di domenica 8 maggio dall’associazione GRUgliaschiAMO a sostegno della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), per diffondere le iniziative realizzate sul territorio per mettere in pratica il concetto di prevenzione dei tumori, come l’ambulatorio inaugurato nel 2021 all’interno della farmacia San Giacomo, in via Olevano 87/89. La pedalata rientra nella manifestazione nazionale organizzata da FIAB per promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra le famiglie.