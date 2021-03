Lazio-Toro, slitta il verdetto. Nkoulou, fine incubo

C’è stato il dibattimento, non è arrivato il verdetto. Potrebbe essere svelato oggi, ma non si escludono altri slittamenti: la lunghissima sfida tra Lazio e Torino si avvicina alla conclusione, con la Corte Sportiva d’Appello della Figc che darà la sua sentenza sul caso. Poi, eventualmente, si procederà con il Collegio di garanzia presso il Coni, quello che ribaltò i primi verdetti su Juve–Napoli, che si recupererà mercoledì prossimo. La battaglia tra Claudio Lotito e Urbano Cairo prosegue, rappresentati rispettivamente dagli avvocati Gian Michele Gentile ed Eduardo Chiacchio. Dalla parte granata si è confermata l’impossibilità a partire per la Capitale lo scorso 2 marzo a causa dello stop imposto dall’Asl, una «causa di forza maggiore», mentre i biancocelesti si sono giocati la carta del precedente Svizzera-Ucraina: in Nations League, a causa dell’assenza della formazione ospite, venne assegnato il 3-0 agli elvetici, lo stesso risultato che vorrebbero ottenere i biancocelesti. I protocolli Uefa e Figc, però, sono differenti, quindi appare impossibile che venga preso in considerazione. Si attendono novità. Intanto il Toro ieri è tornato ad allenarsi al Fila e aspetta di riabbracciare Nkoulou. Il camerunense, alle prese con il Covid per un mese, ieri sera è risultato finalmente negativo all’ultimo tampone: la sua carica virale era già molto bassa negli ultimi giorni, ma ieri è arrivato il via libera definitivo, l’incubo è dunque terminato dopo oltre un mese di positività. Il difensore, una volta “liberato” dall’isolamento, si sottoporrà alle visite mediche ma difficilmente ci sarà con la Juve. E lo spogliatoio sta già entrando in clima: «Buon inizio della settimana del derby» ha scritto Rincon sui social.