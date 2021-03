Il Giudice Sportivo ha deciso: Lazio-Torino si dovrà rigiocare, annullato il 3-0 a tavolino per i biancocelesti e nessuna sanzione per il club granata.

La partita era in programma per lo scorso 2 marzo, turno infrasettimanale di Serie A, ma non si è disputata per un focolaio Covid in casa Toro che ha portato ad otto casi di positività tra i giocatori in pochi giorni. L’Asl aveva disposto la quarantena obbligatoria ai calciatori granata, che non sono quindi potuti partire per Roma.