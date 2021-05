Niente 3-0 a tavolino, Lazio-Torino si giocherà il 18 maggio alle 20:30. Lo ha stabilito il Collegio di Garanzia dello Sport che ha respinto il ricorso presentato dal club biancoceleste.

La partita, in programma lo scorso 2 marzo all’Olimpico, non si disputò per lo stop imposto dall’Asl di Torino ai granata, impossibilitati a lasciare il capoluogo piemontese, a causa di diversi casi di covid.