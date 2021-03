Respinto il ricorso della Lazio che chiedeva il 3-0 a tavolino contro il Torino. Lo ha deciso, oggi, la Corte d’appello sportivo della Figc: la gara va giocata. Il 2 marzo i granata, fermata dall’Asl di Torino per via di diversi casi di positività al Covid, furono impossibilitati a raggiungere l’Olimpico, dov’era in programma la partita di campionato.