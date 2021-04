Finalmente è stata fissata la data del recupero della sfida di campionato tra Lazio e Torino. Le due squadre, che avrebbero dovuto sfidarsi il 2 marzo (ma i granata non si presentarono all’Olimpico per via dello stop dell’Asl causa Covid), scenderanno in campo il 18 maggio. Lo ha deciso oggi il Consiglio della Lega Serie A.