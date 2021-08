Lavoro e green pass: «Se non lo presenti non ti assumiamo»

La realtà, quasi sempre, precede le decisioni della politica. E mentre il confronto sull’obbligo vaccinale per i lavoratori prosegue a vari livelli senza che si sia ancora fatta una scelta chiara sul punto, sui siti in cui si incontrano la domanda e l’offerta compaiono i primi annunci che propongono un impiego escludendo chi non sia in grado di mostrare la certificazione.

Il settore che fa da apripista non è quello della ristorazione (nessuna ricerca di camerieri e cuochi in provincia di Torino è accompagnata dal requisito), ma quello dei servizi alla persona. Easy Care, ad esempio, è a caccia “con massima urgenza” di “badanti conviventi in zona Pinerolo, Torino, Valli Chisone, Germansca, Cumiana e circondario di Pinerolo”. Premette di accettare “solo candidature di persone che amino questa professione che dimostreranno massima serietà e impegno”. E “richiede massima sicurezza con vaccino o green pass per tutelare le persone da seguire”. Dello stesso tono, altri annunci di chi sia alla ricerca di infermieri o di oss. O di baby sitter. Come quello della mamma che spera di trovare una tata “per minimo sei ore alla settimana, che possono anche essere di più”, e dopo aver spiegato che la candidata dovrà pensare alla “merenda, andare a spasso, giocare eccetera” precisa che “è richiesta almeno la prima dose di vaccino”. Altro annuncio riservato ai “sì vax” è quello di una palestra di Torino nord, la “Fit Express Ponchielli”, che cerca “addetti alle pulizie della struttura” che abbiano una pregressa esperienza, una attitudine al lavoro di squadra e il vaccino somministrato. “NECESSARIO – si sottolinea con il maiuscolo – AVERE GREEN PASS”. Lo stesso vale per chi si voglia candidare come segretaria per uno studio medico di Piossasco, che dovrà avere “conoscenze informatiche, buona padronanza del pacchetto Office, minima esperienza nella mansione”, dovrà essere “automunita e in possesso di green pass”. Il certificato è conditio sine qua non anche per la collaboratrice domestica che vorrà lavorare dalle 9 alle 13 in zona centro a Torino per 8 euro l’ora più contributi, che dovrà avere un’età compresa tra i 45 e i 55 anni e una “doppia dose di vaccino anti covid”. Requisito, precisa l’inserzionista, “categorico” Visto che “la nostra famiglia dal 22 giugno è completamente vaccinata”.

Intanto, mentre aumenta la richiesta di vaccinati, compaiono anche i primi annunci per la ricerca di personale da impiegare nelle verifiche. Con una nuova figura. Il “controllore di green pass”. Che una società cerca per un prestigioso cliente nel settore gaming (gioco d’azzardo legale, ndr). “Il lavoro che andrà a svolgere la risorsa sarà su turni, anche serali, e consisterà nel controllo negli accessi ai locali e più specificatamente: controllo temperatura, controllo green pass, gestione affluenza, verifica dell’utilizzo dei DPI previsto dalla normativa anti Covid”.