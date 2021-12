Lavori terminati in ospedale: lunedì aprono i nuovi reparti

Un anno dopo l’avvio dei lavori, da ieri l’ospedale di Rivoli è dotato di un nuovo quarto piano, nella manica lato sud.

Spazi ampi, funzionali, luminosi e attrezzati con le più recenti tecnologie sanitarie. Il completamento dell’opera, con il trasferimento di arredi e strumentazione, consentirà di ospitare, già a partire dal 6 dicembre ed entro il prossimo gennaio, attività ambulatoriali di Cardiologia e di Recupero e Riabilitazione funzionale.

I lavori, costati 2 milioni di euro, hanno portato alla nascita di undici ambulatori di Riabilitazione, due ampie palestre, dieci sale visita di Cardiologia – dove verrà svolta l’attività ambulatoriale che spazia dall’elettrocardiogramma alle visite cardiologiche e aritmologiche, oltre ai controlli pacemaker e defibrillatori fino all’ecografia di primo e secondo livello – sale d’attesa, locali per l’accettazione, sale mediche e ambienti di servizio. Le due differenti zone ambulatoriali saranno caratterizzate anche da colori differenti: Cardiologia azzurra, Riabilitazione arancione. Colori studiati per migliorare l’accessibilità dei pazienti ai servizi e migliorare la qualità della permanenza negli ambienti di cura.

«La realizzazione dei lavori in tempi rapidi – commenta Franca Dall’Occo, direttore generale Asl To3 – in un periodo particolarmente difficile per l’emergenza pandemica, il trasferimento degli ambulatori della cardiologia già dal prossimo 6 dicembre senza sospensione nell’attività sanitaria e a seguire quelli, logisticamente più complicati, della Rrf, che si concluderanno entro gennaio: sono tutti elementi che ben esemplificano l’impegno massimo del personale della nostra Azienda, concentrato su più fronti, prima di tutto sulla campagna vaccinale, ma anche sul lavoro per migliorare costantemente i servizi offerti ai cittadini».