Lavori al via sulla gamba rotta. E l’angelo ritrova il pentacolo

Ieri pomeriggio i tecnici del Comune erano al lavoro sulla Fontana del traforo del Frejus, il monumento di piazza Statuto al centro delle polemiche dopo il distacco di una gamba di uno dei titani. L’arto si era sbriciolato durante l’allestimento floreale realizzato in occasione dei festeggiamenti dei 150 anni del traforo del Frejus conclusasi ormai diversi giorni fa. Gli addobbi floreali erano stati poi rimossi da tutto il monumento eccezion fatta per l’area attorno alla gamba mancante..

LA “COPERTA”

La “gonna di fiori” è stata poi sostituita da un antiestetico telo bianco tuttora presente, messo a copertura della gamba rotta. Il fatto ha suscitato non poche proteste e ilarità tra i cittadini: «Il Comune ha coperto le vergogne del titano» scherzano i residenti e i commercianti della piazza. «Da giorni chiediamo un intervento di ripristino» dichiara invece Michele Checa, presidente dell’associazione Libertà di Parola. La “coperta” bianca richiama l’attenzione sulla modalità adottata dal Comune per coprire anche le scritte vandaliche contro la polizia comparse alcune settimane fa sui muri di via Asinari di Bernezzo. In tale circostanza era stata utilizzata della carta da parati che poi si era staccata alla prima pioggia. «I ritardi nella partenza del cantiere, con la conseguente copertura, si sono verificati perché il Comune ha avuto difficoltà a reperire i ponteggi da cantiere» spiega Luisa Papotti, soprintendente ai beni architettonici del Piemonte.

IL RITORNO DELLA STELLA

A sei anni dalla misteriosa sparizione, il pentacolo rovesciato sulla testa del Genio in cima alla piramide di piazza Statuto è tornato a splendere. È proprio questo particolare simbolo che ha permesso la lettura esoterica del monumento: il pentacolo simboleggia infatti anche Lucifero. Questa volta però non c’è nessun arcano sulla ricomparsa della stella. Come spiega Papotti: «Siamo stati noi a rimetterla al suo posto».