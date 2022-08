L’autunno dello spettacolo

L’estate “che vorrei” non è quella delle bollette da capogiro, delle pizze Margherita a 8 euro. L’estate che vorrei non permetterebbe mai ai tanti Sara, Luca o Federico di andare in vacanza con la spesa da casa perché nei supermercati i prezzi sono inavvicinabili. L’estate che vorrei non chiuderebbe i cinema, non avrebbe portato i biglietti dei concerti a cifre esorbitanti perché, altrimenti, il settore non potrebbe stare in piedi, e non avrebbe neppure visto i teatri privati chiudere nella paura di riaprire a settembre con l’acqua alla gola. L’estate che vorrebbe il mondo della Cultura è un’estate in grado di guardare all’autunno con una speranza in più dettata, magari, da promesse elettorali che lo tocchino da vicino. Invece nulla, queste promesse non ci sono. Ad abbronzatura non ancora sbiadita gli italiani saranno chiamati a votare e se l’estate che vorrei è servita ai politici di destra e di sinistra per scrivere programmi in grado di allettare l’interesse di diverse posizioni, non ha partorito alcunché di concreto per quanto riguarda il settore dello spettacolo e della cultura in generale, il settore maggiormente colpito dai vari lockdown. Chi sta pensando a questo universo? Dobbiamo vincere un altro Oscar o un Nobel per vedere scritto da qualche parte di un “aiuto Dario Fo” per esempio? Lo sport sta dando una lezione a tutti a suon di medaglie, dal nuoto all’atletica, con i suoi leoni, anime anonime fino a poco tempo fa, oggi eroi di fronte ai quali imbarazzarsi. Qualcuno l’ha già capito. Chissà. E chissà se lo capirà anche per lo spettacolo che, come da copione, deve sempre continuare.

