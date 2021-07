L’automobilista pazzo: carica la sua vettura all’inverosimile, al punto da non riuscire neanche a chiudere gli sportelli. Eppure, procedendo quasi alla cieca e con movimenti pericolosi (come documentato dall’autore del video) riesce lo stesso a procedere . Sissignore, solo per miracolo non va a schiantarsi da nessuna parte. Che dire? Follia pura!! Assolutamente da non imitare!!