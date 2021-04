Apparentemente sembra che in questo video non stia accadendo niente di anormale. Si nota una smart che procede in retromarcia. Dove sta l’anomalia? Ebbene l’auto non sta procedendo…a marcia indietro! Nossignore: l’effetto è, per così dire, solo ottico. Si tratta, infatti, di un’auto modificata con due parti anteriori e pare effettivamente che vada in retro, ma in realtà è in marcia normale!!