L’auto è parcheggiata male? Lui si “vendica” e impugna il flexi

Confessiamolo!! Quante volte avremo sognato, in vita nostra, di farci “giustizia” da soli quando il solito scostumato di turno posteggia l’auto di traverso occupando lo spazio normalmente destinato a due vetture? Be’, che ci crediate o no, c’è un tizio che lo ha fatto davvero!! Guardate questo video. Ritrae un uomo…armato di flexi (!!) mentre taglia di netto il posteriore della vettura che lo intralcia. Giusto quel “pezzettino” in più, così, solo per consentirgli una più comoda manovra! Incredibile ma vero. E assolutamente da non imitare!!