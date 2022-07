L’auto è ferma alla pompa di benzina? Ecco come viene…spazzata via. Il proprietario della vettura sta utilizzando il servizio “fai da te” quando, di punto in bianco, con il bocchettone ancora inserito, piomba sulla “scena” un altro automobilista il quale, forse distratto, non riesce a frenare in tempo, tampona la macchina e la sposta in avanti, rischiando di travolgere anche il malcapitato che stava facendo rifornimento!!