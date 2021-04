L’attivista No Tav ferita a San Didero: “Grazie per la vicinanza, domani subirò intervento”

“Ciao a tutti sono Giovanna, mi ritrovo ricoverata in ospedale a Torino dopo essere stata il 17 sera in Val di Susa, mentre mi recavo a portare solidarietà, la mia voce, la mia vicinanza alle persone che resistevano sul tetto a San Didero perché lotto contro il Tav, perché è un’opera oltre che inutile, dannosa”.

Si apre così il videomessaggio dell’attivista No Tav rimasta gravemente ferita durante gli scontri dei giorni scorsi a San Didero con le forze dell’ordine. “Domani subirò un intervento, sono stata colpita da un lacrimogeno e ho una serie di fratture sul viso”, prosegue il messaggio.

“Volevo ringraziare tutte e tutti e dirvi che non mi sono mai sentita sola. Ho sentito la vicinanza di tutto il movimento No Tav, ma anche di tutte le persone che lottano per la propria vita, per una vita migliore, contro le devastazioni dei territori. Grazie a tutti, io sono serena, non vedo l’ora di abbracciarvi tutti – conclude Giovanna – e di essere tra di voi”.