Triplice fischio al 45′. Così ‘è finita’ Atalanta-Torino. Orobici regolarmente in campo al Gewiss Stadium di Bergamo, granata fermati nel capoluogo piemontese dall’Asl per via delle numerose positività riscontrate nel gruppo squadra.

L’arbitro Piero Giacomelli non ha potuto fare altro che attenersi al protocollo, decretando la fine del match all’intervallo.