L’assalto al centro profughi: paura tra le donne ucraine

Sono arrivati in auto e sono entrati nel cortile davanti all’ex albergo. Poi hanno rovesciato tavoli e sedie, si sono messi a urlare, hanno preso a calci porte e finestre: «Abbiamo avuto paura, non sapevamo cosa fare», ammette Maryna, una dei 45 profughi ucraini ospitati nell’ex hotel Tre Re di corso Torino, a Chieri. E’ la struttura gestita dalla cooperativa Liberi Tutti che, tre settimane fa, era finita nell’occhio del ciclone perché non era ancora pronta per accogliere le persone in fuga dalla guerra. Adesso i problemi sono tutti risolti, ma è emersa la questione delle “visite notturne”: la prima è stata venerdì sera, con un gruppo di ragazzi che sono arrivati fin sulla porta dell’albergo. «Sono stati una ventina di minuti a urlare e a prendere a calci porte e finestre – ripercorre Maryna grazie alla traduzione di Oksana, ucraina che vive da 8 anni in Italia e ora lavora come mediatrice culturale -. Non sapevamo cosa fare né che numero chiamare». Sono poi intervenuti i carabinieri della compagnia di Chieri, che ora hanno intensificato i controlli davanti alla struttura. Intanto stanno indagando per risalire agli autori della “visita”. Non è escluso che siano tornati la sera dopo, anche se in quel caso si sono limitati a fare delle sgommate nel piazzale davanti all’hotel. «Per fortuna le forze dell’ordine sono intervenute prima che quelle persone potessero fare del male alle ospiti, considerando che sono quasi tutte donne – fa notare Rachele Sacco, consigliera comunale che ha denunciato l’episodio -. Ma la paura è stata tanta: io dico da settimane che quella struttura non è sicura». Replica Sonia Migliaccio, coordinatrice di Liberi Tutti: «Da quella sera abbiamo chiuso prima il cancello di ingresso, ma l’incolumità degli ospiti è sempre stata garantita. Capiamo che si siano spaventati, ma non aiuta aizzare ulteriormente: in questi casi bisogna lavorare in sinergia per fare stare meglio queste persone». Sulla vicenda interviene anche il sindaco Alessandro Sicchiero: «Non ci sono state effrazioni e la struttura è presidiata. Quindi nessun allarmismo. Voglio sperare che gli autori non siano cittadini chieresi, vista la grande tradizione di solidarietà ed accoglienza che la nostra comunità sta dimostrando anche in queste settimane».