L’Asl trova e “recluta” i medici, ma il pronto soccorso non apre

L’appalto per i medici del pronto soccorso di Cuorgnè c’è, ma la data della riapertura non è ancora certa.

Questa settimana l’Asl To4 ha deliberato l’assegnazione dell’appalto di gestione del servizio di pronto soccorso per il presidio ospedaliero altocanavesano: l’importo è di 1 milione e 226mila euro affidato alla ditta air Medical con sede presso l’aeroporto di Caselle e specializzata proprio nei servizi di emergenza. Il direttore generale Stefano Scarpetta aveva in passato già tentato più chiamate di appalto andate deserte e, quindi, si è proceduto a verificare l’offerta della ditta suddetta che è stata ritenuta congrua. Il servizio però è solo sulla carta visto che in realtà non è ancora stata fissata la data per l’effettiva riapertura.

Dall’Asl fanno sapere che «per riaprire il servizio non sono sufficienti solo i medici che gestiscono la parte emergenziale, ma serve un intero apparato a corollario di servizi che bisognerà appunto attivare e creare prima di poter procedere all’apertura». Al momento il servizio è stato pensato per coprire l’orario dalle 8 alle 20, ovviamente sette giorni su sette.

Nella stessa delibera, l’Asl, ha anche provveduto ad affidare il servizio, sempre esternalizzato, del pronto soccorso dell’ospedale di Ivrea. In questo caso ad aggiudicarselo è stata la Medical Line, con sede a Roma, per un importo complessivo di 709mila euro.

La chiusura del pronto soccorso di Cuorgnè è avvenuta due anni fa in concomitanza con la pandemia ma da allora è diventata “cronica” e il caso è diventato politico. Nonostante le rassicurazioni da parte della Regione sulla volontà di riaprire, le amministrazioni locali hanno più volte sollecitato la sua riapertura. Il pronto soccorso di Cuorgnè, infatti, è strategico per il servizio che offre in particolare all’area dell’Alto Canavese e delle valli canavesane che in alternativa, ora, possono solo afferire a Ciriè e ad Ivrea con, naturalmente, un aumento del carico su questi presidi ed un disagio per l’utenza. Dall’Asl e dalla Regione la condizione per la riapertura è sempre stato un problema di “quando”, mai di “se”, ovvero al realizzarsi delle condizioni di sicurezza e di garanzia del servizio si sarebbe riaperto. L’affidamento del servizio però è indubbiamente un passo concreto in avanti.