L’Asl blocca i granata: il Torino non parte per Bergamo

Ci si aspettava lo stop al Napoli da parte dell’Asl del capoluogo partenopeo in vista del big match di domani sera allo Stadium contro la Juventus, invece è arrivato a sorpresa il provvedimento restrittivo dell’Asl di Torino, che ha bloccato i granata di Juric in vista della sfida contro l’Atalanta.

Otto i positivi nel gruppo squadra, troppi per le autorità sanitarie torinesi che hanno imposto lo stop. L’Asl Città di Torino ha disposto infatti la quarantena domiciliare obbligatoria per tutto il gruppo squadra del Torino per cinque giorni a partire da oggi, in conseguenza della nuova positività al Covid-19 di un calciatore emersa dopo i tamponi svolti in mattinata.

C’è un focolaio in atto, insomma, ed è arrivato il provvedimento dell’Asl che è immediatamente esecutivo. Annullata la partenza del Toro per Bergamo, la sfida contro l’Atalanta non si disputerà ed è a rischio pure quella di domenica 9 contro la Fiorentina, con la Lega Serie A chiamata a occuparsi dell’ennesimo pasticcio.