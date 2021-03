Guai a prendersi gioco di un timido asinello. La sua reazione potrebbe essere…tremenda! Guardate questo video. Un ragazzino prima accarezza e poi stuzzica un quadrupede. Come se non bastasse, vi balza in groppa e prova a farlo partire, “azionando”, ironicamente, anche la gamba destra come a voler simulare l’accensione di uno scooter. Morale della favola: l’asinello perde la pazienza, scatta al galoppo e…disarciona malamente il fantino, mandandolo gambe all’aria nell’erba!!