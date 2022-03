Lasciateci godere la natura in fiore

Ma perché, dopo due anni di patemi per il Covid e un mese di batticuore per la guerra atomica, nel bel mezzo di una tempesta di rincari senza precedenti, dovremmo preoccuparci della siccità? Che ci sia è normale (marzo asciutto, grano dappertutto, marzo ventoso, frutteto maestoso), ma che non abbia precedenti è ancora da dimostrare: abbiamo dati certi sul meteo solo da due secoli circa. Per ora è solo l’effetto di un temporaneo riscaldamento del pianeta di cui l’uomo è responsabile solo marginalmente. Irreversibile? Coi tempi della Terra nessuno vivo oggi sarà in grado di verificarlo, e comunque nel frattempo l’uomo si sarà adattato, avrà preso le opportune contromisure, avrà cambiato abitudini e alimentazione. E poi c’è la scienza. Già da anni gli Usa seminano mais Ogm resistente alla siccità, e così fa l’Argentina per la soia. In futuro, pressati dalla necessità, faremo passi da gigante in questo settore, come in quello della dissalazione. Perché strapparsi i capelli oggi per un (eventuale) problema dei nostri pronipoti? Perché vivere male, sentendosi colpevoli per una doccia in più? L’acqua non è come il petrolio, che una volta finito, amen. L’acqua sarà sempre quella. Piove dolce e va in mare o arricchisce le falde. Quella che intercettiamo per i nostri usi è una minima percentuale di quella che finisce inutilizzata in mare o sotto terra. E comunque tornerà, dolce, dal cielo sotto forma di precipitazioni. E pazienza se saranno alluvioni. Ci attrezzeremo. Se certe zone diverranno aride, là si raccoglierà l’acqua nelle cisterne come si fa da sempre nei paesi secchi. Ma basta con gli allarmi e i sensi di colpa! Ci campano, i media, su queste nostre angosce. E non solo loro…

