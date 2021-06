Lascia la saracinesca abbassata, ladro si intrufola e ruba l’incasso: arrestato

Furto in un locale commerciale di via Breglio: il ladro, 47enne italiano, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Madonna di Campagna.

E’ accaduto nella mattinata di ieri: il titolare del negozio si è allontanato per prendere un caffè, abbassando la saracinesca ma non chiudendola del tutto. Il malvivente ne ha approfittato e si è intrufolato nel locale, rubando 300 euro dal registratore di cassa. Il proprietario lo ha però visto uscire ed è corso subito a fermarlo: il 47enne ha quindi detto di volere un kebab, per difendersi. L’uomo non lo ha creduto ed è andato immediatamente a controllare l’esercizio, accorgendosi del furto.

Davanti ai poliziotti il ladro, con la scusa di sentirsi male e voler prendere un po’ di aria, ha approfittato del momento per sferrare un pugno in faccia ad uno degli agenti. Così facendo si è guadagnato la fuga, durata però pochi metri: è stato raggiunto e fermato. Gli agenti lo hanno ammanettato per furto aggravato, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.