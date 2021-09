Lascia furgone aperto e trova un ladro all’interno: 37enne in manette

Attimi di caos nel pomeriggio di sabato a Torino dopo una tentata rapina ai danni di un furgone parcheggiato in via Carmagnola.

TROVA LADRO NEL FURGONE

Il proprietario del mezzo era andato a fare la spesa in un negozio di fiducia, ma si era subito accorto di aver lasciato un mazzo di chiavi nel furgone. Tornando indietro per recuperarle, l’uomo ha trovato all’interno del veicolo un ladro, un marocchino di 37 anni, che stava tentando di smontare la plancia con un cacciavite (in foto, a destra). Dopo una breve colluttazione il malvivente si è dato alla fuga spintonando via la vittima e minacciandola con un coltellino (in foto, a sinistra).

L’INSEGUIMENTO E L’ARRESTO

Ne è seguito un vero e proprio inseguimento per le strade della città: la vittima ha avvisato il 112 e, insieme ad un passante maltrattato dal ladro in via Bra, ha iniziato a dare la caccia al 27enne. L’uomo, un cittadino marocchino di 37 anni, con a carico un obbligo di presentazione alla P.G, un divieto di dimore nel Comune di Torino e sottoposto a libertà controllata è stato alla fine preso ed arrestato per tentata rapina.