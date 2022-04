Lascia che sua moglie anneghi, ma lui si salva: arrestato per omicidio

«Sì, guidavo io. No, non ho frenato». Poche frasi. Molte pause. Qualche sospiro. Soltanto a fine pomeriggio Carlo Fumagalli decide di parlare. Mezz’ora appena, e soltanto davanti al pubblico ministero Carmen Santoro che lo interroga in carcere, dopo aver fatto scena muta al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. Fumagalli ammette di aver guidato fino alla riva dell’Adda. Sapeva che dalle acque fredde del fiume, al buio, lui sarebbe uscito incolume dalla Renault Megane station wagon e avrebbe nuotato fino alla riva. E che la moglie Romina Vento sarebbe annegata. «Ha confermato il quadro accusatorio», spiegano gli inquirenti. Resta in cella per omicidio volontario, ma non spiega il movente. Non ancora. «Era provato ma assente – dice l’avvocato d’ufficio Fabrizio Manzari – come se non si rendesse conto di quanto accaduto. Distaccato, ecco». C’è un dettaglio che il suo assistito sottolinea al pm: era in cura da uno psichiatra, ma da qualche settimana aveva smesso di prendere il cocktail di psicofarmaci che gli era stato prescritto, senza avvertire il medico. Sarà materia di perizia. Aveva 44 anni, Romina Vento, un solido posto da contabile all’Annoni, pastificio storico di Fara Gera d’Adda, e una vita serena. Così appariva ai vicini in via Udine, dove nessuno aveva mai visto o sentito una lite, una discussione, uno screzio con il marito Carlo, 49 anni, sarto specializzato in cucitura di pantaloni di velluto alla Velvis – Visconti di Modrone, a Vaprio, altro fiore all’occhiello dell’imprenditoria locale con quegli stabilimenti simili a un castello medievale. Incensurato. Gioiosi e tranquilli apparivano il figlio di 10 anni e la maggiore di 15. «Per noi erano, spiace dirlo adesso, degli sconosciuti – racconta ora il sindaco di Fara, Raffaele Assanelli -, nel senso che ai nostri servizi sociali era mai capitato di occuparci di loro. Se non del piccolo, che va in quinta elementare, per la mensa. In paese siamo sconvolti, mai capitato niente del genere. Qualsiasi cosa servirà a dare supporto a quei ragazzi, noi la faremo». Li avevano lasciati in casa, dopo cena, Carlo e Romina. Con una mezza bugia. «Andiamo a fare una visita». Più di un parente di lei sostiene che la coppia fosse in crisi. Che lui avesse intuito la volontà di rompere. La Megane fa un chilometro e punta il centro sportivo, oltrepassa i campi da calcetto e tennis e si inoltra sul prato verso l’Adda, dove Fumagalli andava a nuotare d’estate con i figli. Poco dopo le 21.30 l’auto si tuffa sotto il naso di un gruppetto di operai, che si godevano il fresco e la birretta serale. Saranno loro, quando arriveranno i sommozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri a descrivere la scena.