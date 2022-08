L’ascensore non funziona? E lui lo prende a calci

L’ascensore non funziona. Il tizio a “bordo” non la prende molto bene. Esasperato, perde la pazienza e passa alle maniere forti prendendo a calci il quadro comandi fino a farlo staccare dalla parete. Alla fine si arrende e lascia l’ascensore. Quello che non sa è che la scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza dell’impianto. Morale della favola: toccherà a lui pagare i danni!!