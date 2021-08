L’arte buona sta nella galleria piccola

San Salvario e il bello di un quartiere in continua evo-luzione per quanto riguarda il mondo della cultura. Capita così che, andando alla ricerca di una storica enoteca, La Volée (niente paura, si è semplicemente spostata di un isolato), ci si imbatta, invece, in una nuova galleria d’arte. Un gioiellino, di circa venti metri dove, al posto di botti e salami appesi ai muri, fanno bella mostra di sé quadri e composizioni tutti da scoprire. Si tratta di The Dealers l’hub e galleria di via Silvio Pellico 18, nata durante l’inverno, in pieno lockdown, da un’idea di Darst Projet, aperta in questi giorni a cavallo del Ferragosto (solo su prenotazione).

A fondare la The Dealers, la giovane artista di origine irachena, Anwar Daoud, con Stefano Fiorina, autori, insieme con Nico Miyakawa, della mostra in corso “La domenica delle Palme, una mostra religiosamente multidisciplinare” che durerà fino al 10 settembre prossimo.