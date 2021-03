L’aria della Nazionale per Sirigu e il Gallo per potersi ritrovare

Una vera e propria “ricarica azzurra”. Salvatore Sirigu, Andrea Belotti, Rolando Mandragora: sono loro i tre granata presenti nella spedizione del commissario tecnico Roberto Mancini, che domani comincerà le gare di qualificazione in vista dei Mondiali in Qatar nel 2022. E ci sono ottime possibilità che si vedano in campo tra Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Il portiere potrebbe rientrare nelle rotazioni tra i pali, il ct ha palesato l’emergenza in mediana che potrebbe essere sopperita dal regista del Toro, per il Gallo è in programma una presenza da titolare. Dal Filadelfia, inevitabilmente, si augurano che l’impiego dei granata sia prima dell’ultima sfida della Nazionale, che sarà il prossimo 31 marzo, ad appena tre giorni dalla ripresa del campionato e dal derby contro la Juventus. Intanto, però, l’aria di Coverciano e dell’Italia non potranno che caricare i granata.

Mandragora è l’unico che, almeno a livello personale, possa dire di aver trovato soddisfazioni in questa stagione: è arrivato sotto la Mole da quasi due mesi, si è subito preso un ruolo da protagonista e ha anche segnato due reti. Un discorso ben diverso rispetto a Sirigu e Belotti, da eroi degli anni scorsi ai passi indietro durante questo campionato. L’emblema è il portiere, finito nel mirino della critica per qualche errore di troppo: gli ultimi, in ordine di tempo, sono quelli commessi nel recupero contro il Sassuolo, con la doppietta di Berardi tutt’altro che imparabile. Poi, però, l’estremo difensore si è superato su Obiang, riscattando le incertezze precedenti e chiudendo la porta per completare la rimonta. Le macchie sulla stagione, però, sono più dei miracoli, e con l’azzurro Sirigu punta a riscattarsi. Belotti, invece, ha trovato un’altra volta la doppia cifra, ma l’ultimo periodo è stato particolarmente complicato: il Covid lo ha colpito proprio mentre stava diventando papà, tenendolo lontano dalla moglie Giorgia e dalla piccola Vittoria, e sul campo il gol è diventato quasi un tabù. L’ultimo è datato 6 febbraio, a Bergamo contro l’Atalanta, e quando riprenderà il campionato saranno praticamente due mesi. Così il Gallo spera di rifarsi in Nazionale: all’ultimo gettone, lo scorso novembre in Bosnia, aprì le marcature per lo 0-2 finale e il suo decimo urlo in azzurro. Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania potrebbero rappresentare una delle sue nuove prede con l’Italia.

E poi c’è chi la Nazionale l’ha persa come Armando Izzo, escluso dai convocati e probabilmente dall’Europeo. Il centrale, però, è al lavoro nonostante i giorni liberi: ieri è passato dalla palestra del Filadelfia per una seduta extra, oggi ricominceranno gli allenamenti agli ordini di Davide Nicola. Non ci saranno gli otto giocatori “prestati” alle nazionali, oltre probabilmente a Nicolas Nkoulou che prosegue il suo isolamento causa Covid.