L’area progettata dai bimbi messa ko dai raid vandalici

A quattro anni dall’inaugurazione, primi problemi per la nuova area giochi del giardino Buscalioni di corso Novara. Con i vandali a rompere alcune delle attrezzature.

Il giardino, costato circa 80mila euro, rientrava nel progetto del bilancio deliberativo attraverso il quale dal 2014 i cittadini della circoscrizione Sette, a seguito di un processo di disamina delle criticità del territorio, hanno votato il progetto “Il verde di casa nostra”.

L’area giochi è stata progettata per i ragazzini dai 6 ai 12 anni e per garantire facile accesso a tutti. Ma evidentemente i più grandicelli non hanno gradito e i risultati si vedono, oggi, a occhio nudo.