L’appello: “Vaccinare subito gli agenti della polizia penitenziaria in servizio al carcere minorile di Torino”

Vaccinare quanto prima gli agenti della polizia penitenziaria in servizio al carcere minorile Ferranti Aporti di Torino. A richiederlo i sindacati Osapp, Uilpa e Sinappe, che evidenziano come invece il siero sia già stato somministrato al “personale in servizio negli uffici e nelle altre strutture minorili, alcune non a diretto contatto con i detenuti”.

“Ci domandiamo come sia stato possibile. Nel sollecitare con urgenza il diritto alla vaccinazione di quel personale a diretto contatto con la popolazione detenuta, chiediamo di accertare se quanto sopra detto corrisponda al vero e se ciò è avvenuto porre i correttivi del caso” scrivono in una nota inviata, tra gli altri, all’Asl e al governatore del Piemonte Alberto Cirio.