Lanzo Torinese, accoltella il compagno all’addome: l’uomo è in prognosi riservata

Una donna di 41 anni nella serata di ieri ha accoltellato all’addome il compagno (di un anno più giovane) ferendolo gravemente. Il tutto è avvenuto all’interno di un appartamento di via Vittorio Emanuele a Lanzo Torinese. La vittima è stata ricoverata all’ospedale di Cirié dove i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico: l’uomo è in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Oscuro, al momento, il motivo del gesto della donna che però nel frattempo è stata fermata dai carabinieri di Venaria.