L’anticiclone africano porta caldo e sole in Piemonte, ma a Pasqua torna il maltempo

Beltempo e clima quasi estivo, fino a venerdì 2 aprile. Poi, però, da Pasqua torna il maltempo. L’Italia si accinge ad accogliere l’anticiclone africano che, per la prima volta in questo scorcio di stagione, occuperà, in maniera insolita, un po’ tutta la Penisola provocando una crescita delle temperature, che dovrebbero attestarsi sopra la media del periodo di quasi 10°C al Centro-Nord. Gran parte della Settimana Santa, come avvisa il team del sito www.iLMeteo.it, sarà dunque caratterizzata da un caldo dal classico sapore estivo.

CALDO ESTIVO AL NORD

La presenza dell’anticiclone africano garantirà giornate soleggiate, cieli sereno o poco nuvolosi e alcune rare foschie o isolati banchi di nebbia (al primo mattino) sulla Pianura Padana. I valori termici massimi potranno toccare punte di 22-24°C in Piemonte, ma anche punte fino a 27-28°C sulle vallate de Trentino Alto Adige (Trento e Bolzano). Al Sud, invece, i valori risulteranno più bassi e molto difficilmente valicheranno l’asticella dei 22°C.

NEL WEEK END TORNA IL MALTEMPO

L’assaggio di estate, come detto, durerà almeno fino a venerdì, dopo di che, a partire da sabato, una perturbazione atlantica riporterà il maltempo e un ridimensionamento delle temperature per le festività pasquali.