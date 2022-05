L’annuncio della Chiabotto: «Sorellina in arrivo per Luce»

Cristina Chiabotto oggi è una mamma felice. Anzi, doppiamente felice perché come ha fatto sapere a tutti a ridosso di Pasqua sta per nascere il suo secondogenito che farà compagnia a Luce Maria. Fino a oggi Cristina aveva mantenuto il segreto sul sesso del bambino, ma l’ha voluto svelare in diretta tv dal salotto Mediaset di “Verissimo”. Arriverà un’altra bimba.

«Sono all’ottavo mese ma rispetto all’altra volta – ha confessato a Silvia Toffanin – l’ho annunciato tardi. Tra di loro ci sarà pochissima differenza, in pratica ci saranno solo 14 mesi di differenza. Ho scelto di godermela, di proteggermi sempre di più e in questo modo di dare un po’ l’effetto sorpresa a tutti».

Quando è arrivata la prima figlia, che porta anche il nome della sua amatissima nonna scomparsa due anni fa per il Covid, Cristina Chiabotto si è tatuata il suo nome. Ora dovrà fare lo stesso per par condicio, ma scherzando ammette che di solito i tatuaggi devono essere in numero dispari. Quindi dobbiamo aspettare che arrivi un terzo figlio? «Adesso ci godiamo tutto questo, Luce ha fatto un anno ed è veramente volato, è bellissimo. Sono molto fortunata è una bimba dolce, è divertentissimo poter crescere una creatura così». Lei è felice, ancora di più il marito Marco Roscio anche se quando gli ha annunciato che era di nuovo incinta è stato un momento molto particolare. Aveva anche appena scoperto di essere positiva al Covid e quindi erano separati in casa. «Ho ricevuto la bellissima notizia, ero sola chiusa in camera e da lontano gli ho detto “ci risiamo, alla grande proprio!” Ma siamo davvero felici e fortunati, io sono grata e guardo il cielo ogni giorno piena di gratitudine».

L’arrivo della prima figlia è stata una nuova svolta: «Con Marco è avvenuto tutto così velocemente. Da un’amicizia nata allo stadio con la Juventus si è trasformata in amore, in maniera inaspettata. Marco è molto maturo, anche se abbiamo la stessa età. Unisce testa e cuore, e quando c’è tutto questo è perfetto. Ci ritroviamo su tutto, non è facile avere quell’alchimia».