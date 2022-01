L’anno inizia coi rincari: parcheggiare in centro costerà 2 euro all’ora

Da domani Chieri avrà tre Zone per i parcheggi: la “C” sarà quella più centrale e costosa, dove si pagheranno 2 euro l’ora. L’aumento era già stato annunciato nei mesi scorsi e aveva scatenato subito una cascata di critiche fra i cittadini e fra i negozianti del centro storico, che ancora una volta accusano il Comune di penalizzarli rispetto ai colleghi dei centri commerciali. Ma la giunta non si è fermata e ha definito il suo piano nel dettaglio, con partenza già dal 3 gennaio: è stato sufficiente tarare i parcometri nelle zone dove cambiano le tariffe.

A modifiche avvenute, si continuerà a pagare 50 centesimi nei parcheggi che rientreranno nella nuova zona A: ne fanno parte via Robbio, piazza Robbio, via delle Rosine, piazza Dante, via San Francesco, via Sant’Antonio, via Sant’Agostino e piazzetta Donne della Costituente (ex piazzetta Oasi); la zona B costerà 1,50 euro l’ora e riguarderà via Gualderia, via dei Giardini, via Palazzo di Città, via Marconi, via Vittorio Emanuele II, le piazze Trento, Trieste, Pellico e Mosso, via San Domenico e via Principe Amedeo. Rientra in questa zona anche via Massa, la via che porta all’ospedale dove finora era prevista la sosta con disco orario.

Infine c’è la zona C, che segna la vera novità: serviranno 2 euro l’ora per lasciare l’auto nelle piazze Duomo, Umberto, Cavour, Gerbido e Mazzini, più via San Giorgio, via Santa Clara e via Balbo. Gli abbonamenti e i permessi sono confermati, così come le agevolazioni: 30 centesimi in meno nelle zone B e C per chi paga con le applicazioni come EasyPark; sosta gratuita ovunque dalle 12,30 alle 14; 90 minuti gratis il sabato mattina intorno al mercato di piazza Dante, con l’aggiunta di via Palazzo di Città.

«Puntiamo a garantire un maggiore ricircolo dei posti e a invogliare a usare di più il multipiano di piazza Pellico, dove si pagherà sempre 80 centesimi l’ora» spiega l’assessore al Bilancio, Roberto Quattrocolo. Secondo la giunta, questa scelta renderà Chieri più vivibile e ridurrà il traffico “parassita”: «È quello delle auto che girano a vuoto per accaparrarsi il posto migliore ma portano danni e non benefici al centro storico» aggiunge Paolo Rainato, che ha la delega a viabilità e polizia locale.