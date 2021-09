Oggi compie 78 anni Lech Valesa, sindacalista, politico e attivista polacco (da elettricista a Presidente della Polonia, nel 1983 vince il premio Nobel per la pace mentre le università di mezzo mondo se lo contendono per conferirgli una laurea ad honorem, nonostante non abbia neppure un diploma. È l’uomo della rivoluzione pacifica polacca e si dice debba molto al suo amico e padre putativo Karol Wojtyla. Ora vive in ristrettezze e vuole tornare a lavorare).