L’anniversario

Auguri! Sono 87 per BB (eterna icona del sesso. Figlia dell’industriale Bardot, sposa a 18 anni il regista Roger Vadim, che le fa girare Dieu crea la femme con Trintignant, con cui lei lo tradisce. Vive successi travolgenti e folli amori con i più grandi playboy, tra cui il nostro campione, Gigi Rizzi. Regina di Saint Tropez. Si ritira a 40 anni, diviene una fervente animalista, si sposa col braccio destro di Le Pen).

(in foto: la sua statua a Buzios, in Brasile)