L’anniversario

70 anni per Ivano Fossati (cantautore di successo, anche per altri cantanti. “La mia banda suona il rock”. “Pensiero stupendo”. “Non sono una signora”. “Canzone popolare” usata dall’Ulivo. “Io sono un uomo libero”, per Celentano e usata da Andreotti. Compagno di Mia Martini. A 60 anni si ritira e va in pensione. Beato lui).

(foto: YouTube – ivanofossatiofficial – RAI)