Auguri per gli 80 anni a Umberto Bossi (fondatore e presidente a vita della Lega Nord: il Senatùr. Va al potere nel 1994 con Berlusconi, poi ci litiga: “Lo tengo per la coda come un gatto”. Poi fa pace. Di Andreotti dice: “L’unico gobbo che porta sfortuna”. E del tricolore: “Mi ci pulisco il culo”. Condannato più volte. 17 anni fa ha un grave ictus. Nel 2013 perde le primarie con Salvini. Nel 2019 Mattarella gli concede la grazia).